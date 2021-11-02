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美股中段 升59點

2021-11-02 列印
　　美國財長耶倫派「定心丸」，認為美國不會長期經濟過熱，杜指曾再創新高，至中段，杜指報三五八七九點，升五十九點；納指則報一五五五○點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見四十七點五四港元，升零點五九港元；騰訊則見四百八十三點七一港元，升十四點一一港元。



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