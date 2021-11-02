白宮發言人普薩基確診

上屆女皇盃冠軍「唯獨愛你」，目前正在美國為本周六出戰育馬者盃做好準備。「唯獨愛你」一併報名參加了育馬者盃雌馬草地賽及育馬者盃草地大賽，必須二者選一，而DMM Dream Club 日前終於在其官方網站宣布，「唯獨愛你」已落實出戰途程為草地二千二百米的育馬者盃雌馬草地大賽，並會交由川田將雅主轡。 「唯獨愛你」的練馬師矢作芳人表示，取捨是基於凱旋門大賽的亞軍「大利多」大有機會出戰育馬者盃草地大賽，為免跟「大利多」正面交鋒，所以才讓「唯獨愛你」轉爭雌馬草地大賽，以增贏馬機會。矢作芳人又指，二千二百米根本是「唯獨愛你」的最正宗路程，正期待牠可繼在香港贏出女皇盃後，再贏一場海外大賽。...

2021-11-02