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白宮發言人普薩基確診

2021-11-02 列印
　　美國白宮發言人普薩基確診新冠肺炎，目前症狀輕微。普薩基透露上周二曾與拜登會面，當時兩人已採取防疫措施。消息透露拜登亦進行了病毒檢測，結果是陰性。四十二歲的普薩基上周日確診新冠肺炎，她曾與總統拜登會面，當時與拜登相距超過六呎，而且二人均佩戴口罩。白宮表示，由於普薩基有家庭成員的新冠病毒檢測呈陽性，故沒隨同總統拜登出席二十國集團峰會及聯合國氣候變化大會。

　　她自上周三起已再無接觸拜登或白宮高層，並由當天起連續進行檢測，都呈陰性。惟至周日得出陽性結果。另外，泰國昨天起對來自逾六十個國家和地區已接種新冠疫苗的旅客開關，旅客毋須接受十四日隔離，以求振興旅遊業。



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