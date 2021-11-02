李卓人等認煽惑非法集結罪

支聯會去年舉辦六四集會後，前支聯會主席李卓人、壹傳媒黎智英等八人原否認舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結傳票控罪。李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉昨日於區域法院開審前，均承認各自控罪，五人押後至下周五求情判刑，期間李卓人、梁錦威及胡志偉須還柙候判。李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威均承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪，四人連同胡志偉再承認一項明知而參與未經批准集結罪，李卓人另承認一項舉行未經批准集結罪。黎智英、鄒幸彤及何桂藍三人則否認控罪。案情指，蔡耀昌代表支聯會於案發前向警方申請舉辦六四周年晚會，惟警方以疫情嚴重為由禁止集會。其後支聯會時任正副主席李卓人及何俊仁舉辦記招，交代自己會以個人名義到維園悼念六四，惟希望悼念活動改為遍地開花。