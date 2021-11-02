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承認未遵從提交資料 陳皓桓罰8000元

2021-11-02 列印
　　民陣今年五月未按警方要求提交資料，前召集人陳皓桓被控違《社團條例》下沒有遵從通知規定提交資料罪。案件昨首次提堂，陳認罪，署理總裁判官羅德泉指組織多年來有相當程度活動，不提交資料令警方工作延誤，判罰八千元。

　　無律師代表的陳皓桓指，「無回覆警方信件係政治事件，不涉及法律嘢」，已準備好認罪及在法院囚室寫好求情信。他求情指，民陣○二年成立，與警方是長達十九年的合作夥伴，曾獲時任特首梁振英稱為「朋友」，反問為何警方與一直無註冊的社團合作，更無提醒組織要註冊。



　　羅官指被告於求情陳詞中提及組織目的、宗旨等，對判刑無影響，終判罰八千元。陳聞判後指正服刑，不知如何繳交罰款，又指原定明年下旬刑滿出獄，但不知何時會再被加控。羅官終給予三個月限期。

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