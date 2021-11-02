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外交部指港發展潛力 國安法後進一步彰顯

2021-11-02 列印
　　政府統計處數據顯示，在香港設有地區總部的美國公司的數量正在下降。外交部發言人汪文斌昨被問到是否反映香港國安法實施，以及防疫「清零策略」影響到香港國際金融中心地位時，他指香港國安法實施以來，香港的發展潛力進一步彰顯。

　　汪文斌指香港美國商會前一段時間曾發表調查報告，指出今年一月和去年八月相比，企業對香港營商環境樂觀態度比例大幅上升，顯示香港國安法實施以來，包括美國在內的外國在港投資者迎來更安全、穩定和可預期的營商環境。



　　他說香港的營商環境得到更好維護，香港的發展潛力亦能進一步彰顯。中央將會一如既往全力支持香港發展融入國家發展大局，亦將歡迎各國工商界把握機遇繼續在港尋求發展。

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