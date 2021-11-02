﻿骨髓移植手術風險高 骨髓纖維化患者新出路

骨髓纖維化的確診年齡中位數為65至67歲，這班患者已屆長者之齡，他們較容易將骨髓纖維化的早期病徵如疲倦、體重持續下降、盜汗等視為一般老化現象，而且部分患者出現病徵時已屆晚期，以致錯過黃金治療期，這些症狀主要是脾臟腫大、左上腹出現疼痛、腹部脹大和皮膚黏膜蒼白等。
臨床以分級表評估患者風險
喬夏利醫生說，臨床上醫生會應用到量度風險的風險分級表，考慮多個患者因素如年齡、白血球數量、血紅素水平等，評估患者病情的風險級別。「通常只會考慮較高危、存活率不多於5年的患者，安排骨髓移植手術。因骨髓移植手術死亡率約10%至20%，年紀太大或身體狀況差的患者均不適合，而且手術後仍有一定機會復發。」
新型標靶藥物有效針對突變基因
聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示：「目前有一種較新型的口服標靶藥物，研究顯示在治療的第24週，藥物有效令五成半患者的脾臟大小縮小50%或以上，整體存活期亦由2.3年增加至5.3年，死亡風險下降65%。」
患者若想透過政府安全網用藥，可由醫護人員轉介，並需通過經濟審查；若未能符合申請政府安全網的患者，則可到聖雅各福群會惠澤社區藥房，在經過經濟審查下購買藥物，患者可節省約6成藥費開支。