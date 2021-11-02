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﻿骨髓移植手術風險高 骨髓纖維化患者新出路

2021-11-02 列印
■（左起）骨髓纖維化患者柯女士、血液及血液腫瘤科專科喬夏利醫生、聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業
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　骨髓纖維化的根治方法是骨髓移植，但血液及血液腫瘤科專科喬夏利醫生說，手術有一定死亡及術後復發風險，未必人人適合。醫學界目前針對最常見骨髓纖維化基因突變的JAK-2突變，有一種口服標靶藥，可以幫助患者延長存活期和改善生活質素。

　　骨髓纖維化的確診年齡中位數為65至67歲，這班患者已屆長者之齡，他們較容易將骨髓纖維化的早期病徵如疲倦、體重持續下降、盜汗等視為一般老化現象，而且部分患者出現病徵時已屆晚期，以致錯過黃金治療期，這些症狀主要是脾臟腫大、左上腹出現疼痛、腹部脹大和皮膚黏膜蒼白等。





臨床以分級表評估患者風險

　　喬夏利醫生說，臨床上醫生會應用到量度風險的風險分級表，考慮多個患者因素如年齡、白血球數量、血紅素水平等，評估患者病情的風險級別。「通常只會考慮較高危、存活率不多於5年的患者，安排骨髓移植手術。因骨髓移植手術死亡率約10%至20%，年紀太大或身體狀況差的患者均不適合，而且手術後仍有一定機會復發。」



新型標靶藥物有效針對突變基因

　　聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示：「目前有一種較新型的口服標靶藥物，研究顯示在治療的第24週，藥物有效令五成半患者的脾臟大小縮小50%或以上，整體存活期亦由2.3年增加至5.3年，死亡風險下降65%。」

　　患者若想透過政府安全網用藥，可由醫護人員轉介，並需通過經濟審查；若未能符合申請政府安全網的患者，則可到聖雅各福群會惠澤社區藥房，在經過經濟審查下購買藥物，患者可節省約6成藥費開支。
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