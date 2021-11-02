﻿骨髓移植手術風險高 骨髓纖維化患者新出路

骨髓纖維化的根治方法是骨髓移植，但血液及血液腫瘤科專科喬夏利醫生說，手術有一定死亡及術後復發風險，未必人人適合。醫學界目前針對最常見骨髓纖維化基因突變的JAK-2突變，有一種口服標靶藥，可以幫助患者延長存活期和改善生活質素。骨髓纖維化的確診年齡中位數為65至67歲，這班患者已屆長者之齡，他們較容易將骨髓纖維化的早期病徵如疲倦、體重持續下降、盜汗等視為一般老化現象，而且部分患者出現病徵時已屆晚期，以致錯過黃金治療期，這些症狀主要是脾臟腫大、左上腹出現疼痛、腹部脹大和皮膚黏膜蒼白等。臨床以分級表評估患者風險喬夏利醫生說，臨床上醫生會應用到量度風險的風險分級表，考慮多個患者因素如年齡、白血球數量、血紅素水平等，評估患者病情的風險級別。「通常只會考慮較高危、存活率不多於5年的患者，安排骨髓移植手術。因骨髓移植手術死亡率約10%至20%，年紀太大或身體狀況差的患者均不適合，而且手術後仍有一定機會復發。」新型標靶藥物有效針對突變基因聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示：「目前有一種較新型的口服標靶藥物，研究顯示在治療的第24週，藥物有效令五成半患者的脾臟大小縮小50%或以上，整體存活期亦由2.3年增加至5.3年，死亡風險下降65%。」患者若想透過政府安全網用藥，可由醫護人員轉介，並需通過經濟審查；若未能符合申請政府安全網的患者，則可到聖雅各福群會惠澤社區藥房，在經過經濟審查下購買藥物，患者可節省約6成藥費開支。