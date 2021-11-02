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自編自導扮被打劫騙保險金 珠寶公司東主囚三年半

2021-11-02 列印
　　珠寶公司女東主被指為騙取逾二百萬元的保險金，指派一名剛出獄的男釋囚，「自編自導」扮演街頭珠寶搶劫案，她再向保險公司申請賠償。區域法院暫委法官周燕珠昨斥責被告「策劃周詳，破壞保險行業對投保者的誠信」，判處女東主監禁三年半，同案的釋囚鄧家駒判入獄一年八個月。

同案釋囚入獄一年八月



　　案情指，四十一歲女東主梁艷君開設的鑽飾珠寶有限公司自一九年尾，營業額大跌九成，欠債二百萬元。案發前兩個月，梁提高運送保險至上限二百五十萬元，去年四月二十二日即案發當日，梁報稱攜帶內有三百二十九件珠寶，共值近二百五十萬元的紅色行李箱，乘坐港鐵至佐敦站，被鄧搶去行李箱，梁隨後報警求助。警方翻看閉路電視片段後，於佐敦懷高大廈截停鄧，鄧警誡下承認犯案，案發前夕二人約定於金鐘站「下手」。

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