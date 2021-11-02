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十人食龍蝦刺身後 出現腹痛發燒等病徵

2021-11-02 列印
■十人在油塘海鮮酒家進食在區內海鮮檔購買的龍蝦刺身、象拔蚌刺身及花螺後，出現腹痛、腹瀉等食物中毒病徵。
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　　衞生防護中心昨日調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及十人，包括一男九女，他們在上月三十日於油塘鯉魚門龍騰海鮮酒家，進食在區內海鮮檔購買的的龍蝦刺身、象拔蚌刺身及花螺後，約十七小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵等食物中毒病徵。當中四人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。防護中心已通知食環署有關事故，並繼續調查。中心提醒市民要光顧可靠及有牌照的食肆；避免進食生的海產；小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔。

　　不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用。



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