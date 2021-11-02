屯門怪漢穿女生校服 進入學校徘徊

近日本港發生多宗風化案，不少女性被陌生男子跟蹤回家或偷拍裙底，日前網上流傳相片，指有男子穿上一中學的女生校服，男扮女裝，在校園附近一帶徘徊，行為怪異。有網民擔心該男子會「渾水摸魚」進入學校，呼籲各家長留意。警方料加強巡查從網上流傳的圖片可見，該名男子頭髮及肩，戴上口罩，身穿中學的校裙及穿上印有該校英文簡寫的外套，身旁有另一學校的女生經過，驟眼所看發現不到端倪。有網民指該人多次在學校附近徘徊，未知其目的及企圖，擔心他會趁機闖入學校，呼籲家長及學生留意。有網民認出該人曾多次穿上女生校服，相片的拍攝地點為屯門蝴蝶邨附近，距離涉事學校不足五分鐘路程，周邊亦有數間中學。據了解，警方已得悉有關事件，預料會加強巡查。