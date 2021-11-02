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香港郵政周五起 發售冬奧及魔戒集郵品

2021-11-02 列印
■中國郵政以《北京2022年冬奧會—競賽場館》為主題，發行一套四枚的紀念郵票和郵票小型張。
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　　香港郵政昨公佈，將於周五起發售由內地、澳門及海外郵政機關發行的精選集郵品，包括北京冬奧會競賽場館及電影《魔戒》郵票小型張。

　　第二十四屆冬奧會將於明年二月四起在北京和張家口市舉行，是中國歷史上首次舉辦冬奧會。中國郵政以《北京2022年冬奧會—競賽場館》為主題，發行一套四枚的紀念郵票和郵票小型張，內容包括首鋼滑雪大跳台、國家速滑館等五個場館。該套紀念郵票採以富有變化的彎曲線條，貫穿整套郵票。



　　另外，今年年適逢電影《魔戒首部曲：魔戒現身》上映二十周年，紐西蘭郵政發行了一套六枚郵票和郵票小型張，以誌紀念，當中展示電影重要情節的畫作，由獲獎無數的藝術家Sacha Lees原創。

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