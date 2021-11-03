疫情下少抄錶斷估 派天價水費單 水務署長道歉

去年疫情下驚現「天價」水費單，其後揭發水務處少派人抄錶靠估出事。但在昨天的觀塘區議會大會上，有區議員指「天價」水費單投訴重現，更甚有街坊收到的水費單，不是正常四個月結算一次，而是八個月結算一次。有區議員對本報稱，收到獨居長者不滿八個月水費突然飆升至一千五百元。就出現「天價」水費單事件，水務署署長盧國華當場向區議員致歉，稱「對唔住，承認做得唔好」，強調會檢討現行機制。在觀塘區議會會議上，區議員蘇冠聰發言，指收到不少長者投訴，不清楚水費的收費方式，加上水務署不定期抄錶，令部份長者不接受相關水費單，希望署方定期四個月抄錶一次，令市民有慣性開支。他指，水務署的資料未能及時為區議員解釋，並批評水務署的熱線「唔易打」。另一區議員符碧珍補充，當區都有市民更收到幾千元的水費單。獨居婆婆收千五元水費蘇冠聰接受本報查詢時表示，接獲「無數」市民詢問「天價」水費單，他一般不建議水費只比往日貴一至兩成的街坊向水務署上訴，但近期仍然有二十至三十宗街坊上訴個案，涉及的水費漲幅至少五成。他續指，近日接獲一位自稱獨居的婆婆的求助，稱連續兩期都收到八個月的結算水費單，每次都索價約一千五百元。不過，他坦言，水費單上訴個案中，除了經房署證實有滲水等問題之外，過去甚少有上訴成功，大部份水錶由水務署檢查後，通常都指沒出現問題。面對會上眾多區議員批評，就因靠估算而出現「天價」水費單，水務署長盧國華當場致歉，坦言：「對唔住，承認做得唔好」， 因為沒有抄錶而進行估算，但已加強網上公告及推出宣傳片，又強調會檢討現行機制，令市民理解。他續指，每住戶每四個月可獲免費供水十二立方米，加上接續的後四個月，總共可獲免費供水二十立方米，不會因此而收貴。