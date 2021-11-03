五人使用虛假「安心出行」進出灣仔入境事務大樓，涉「使用虛假文書」而被捕。警方調查後發現，其中一人更離譜，並無下載假「安心出行」，僅出示「安心出行」截圖，圖蒙混過關，但遭揭發。警方指，正追查假冒程式開發者。警方前日在灣仔入境事務大樓以涉嫌使用虛假文書拘捕五人，年齡介乎二十二至四十五歲，懷疑各人使用虛假「安心出行」手機應用程式，當中被捕人包括審計署人員及入境事務主任。灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊昨交代案情指，被捕五人中，四人同使用虛假「安心回家」程式企圖進入大樓，當他們向檢查人員展示到訪記錄時，人員發現其字體、顏色和設計上，有別於「安心出行」，遂返回介面發現竟可自行輸入地址，故揭發為虛假程式。至於另外一人，警方稱他當日刻意避過檢查人員，惟被截停後，向人員展示過往進入大樓曾使用過的「安心出行」截圖，人員檢查後發現日子有誤，再三查看，發現其手機並無裝有「安心出行」程式，故拒絕進入，報警處理。追查假冒程式開發者黃長俊表示，不排除未來會有進一步刑事調查，包括找出假「安心回家」程式的開發者，並向律政師索取有關檢控工作的意見。被問到市民若於手機安裝假冒的「安心出行」程式會否違法，黃長俊強調視乎不同環境證供而定，如市民有意圖使用假冒程式，或已干犯法例。據了解，分別隸屬入境處及審計署的三名人員，已被停職及接受警方調查。部門表示，他們十分重視員工的行為操守，對違法或不當行為，絕不姑息，必定會依法及嚴肅跟進。