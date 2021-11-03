  • 2021年11月3日 星期三
  • 24º
  • 79%
熱門： 石天安心出行華記林婉儀譚香文

日報新聞 > 港聞

港增兩輸入個案 已打針帶變種病毒

2021-11-03 列印
港增兩輸入個案 已打針帶變種病毒
Previous Next

　　本港昨天新增兩宗新冠肺炎輸入個案，兩名患者都已完成接種新冠疫苗，並帶有L452R變異病毒株。其中三十七歲女患者曾到訪西班牙、希臘和葡萄牙，上周日由土耳其乘坐航班抵港；二十九歲男患者則於上周五由菲律賓抵港。

「海洋光譜號」取消本月三航程



　　另外，皇家加勒比國際遊輪旗下「海洋光譜號」(見圖)一名船員，早前被列為復陽個案，該郵輪被衞生署強制停航二十一天。船公司昨天表示，決定取消「海洋光譜號」原訂於本月四日、六日及八日的三個航程。對是次受政府公佈停航影響的乘客，船公司將全額退回已支付的船票費用及港務稅費。

　　船公司指，乘客亦可以改期至本月十一日至明年一月九日期間「海洋光譜號」香港出發的海上遊航次，下月一日、二十四日及三十日出發航次除外，改期至同一類別客房相等晚數的航次將享受價格保護政策。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd