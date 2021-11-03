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紐約強制公僕打針 2300消防請病假抗議

2021-11-03 列印
　　美國採取與病毒共存政策，疫情持續反彈，全國單日新增十二萬四千多人確診新冠肺炎，其中紐約市加強抗疫措施，於當地周一起強制政府人員接種疫苗，約有九千名政府僱員因拒絕遵守這措施而要放無薪假，並有約二千三百名消防員請病假，比平日多一倍。

　　截至當地周日，紐約市有超過三十萬政府僱員當中，大約九成已接種疫苗，但有超過四分之一消防員仍未按要求接種首劑疫苗。紐約市長白思豪表示，關注消防員請病假是否由工會策劃，如果有證據證明是非法罷工，將採取法律行動。他強調，政府服務沒有因為人手問題而中斷。



　　此外，日本再多八十六人確診，東京都新增十八宗確診，是連續十七日單日確診數字低於五十宗。

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