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病毒「零容忍」政策 鍾南山：低成本做法

2021-11-03 列印
　　內地前天新增五十四宗新冠肺炎本地個案，黑龍江佔二十七宗，其餘個案分別來自河北、甘肅、山東、內蒙古、江西、青海、北京及寧夏。對於外界指中國採取的「零傳播政策」成本過高，中國工程院院士鍾南山指，如對病毒放任不管，成本還會更高，目前對病毒「零容忍」是低成本的做法。

　　鍾南山前天接受中國國際電視台訪問時表示，對病毒「零容忍」政策是不得已而為之，病毒傳播太迅速，複製指數太高，即使現在已有新冠疫苗，但全世界新冠肺炎的死亡率高達百分之二。



　　鍾南山稱，「零容忍」的政策的確成本較高，但如果對病毒放任不管，成本還會更高。他舉例說，部份國家取消防疫措施後，近兩個月因出現大量感染後而又要收縮措施，這樣一來一回帶來的成本和代價更大。

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