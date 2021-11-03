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罕見「帶食月出」 11·19有機會目擊

2021-11-03 列印
■「帶食月出」天文現象。 資料圖片
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　　繼五月月全食後，港人再有機會目擊罕見的「帶食月出」天文現象。太空館指，本月十九日將再現月偏食，食分超過零點九七，幾乎發生月全食，但香港只看到月球離開本影的階段，因當天月球在下午五時三十七分東升時，「食甚」階段已結束。由於月食在月球升出時已開始，故這次現象又稱為「帶食月出」，市民在港只能觀看到月食過程的後半部。



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