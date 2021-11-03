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六旬漢打科興後死亡 兄長：有吸煙少做運動

2021-11-03 列印
　　一名六十三歲男子今年二月在官涌社區接種中心接種首劑科興疫苗，兩日後急性呼吸困難，其後死亡。死因庭昨召開研訊，是本港首宗接種新冠疫苗後死亡個案的死因研訊。死者的兄長作供時表示，弟弟有食煙習慣，甚少飲酒，少做運動。死者朋友指，死者獨居，曾聽他提及有「三高」及心血管阻塞的問題，平時每日食一至兩包煙，體型略為肥胖，正排期做「通波仔」手術。死者打針前約一星期，曾感到胸口翳悶，求診並食藥後有好轉。

　　官涌社區接種中心行政主管高翹建指，接種當日有向市民派發接種須知，他確認須知上有列明「未控制的嚴重慢性病患者」不適宜接種科興疫苗，而翻查紀錄當日有兩名市民被評定為不適宜接種，當中未包括死者。



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