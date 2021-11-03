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測驗頻密功課繁重48%學生壓力指數高

2021-11-03 列印
　　香港青年協會由去年九月到今年八月一共處理近二萬宗學生情緒求助個案，較去年同期上升近三千宗，當中近六成與校園生活有關，有學生因去年在疫情下未有專心上網課，在新學期恢復面授後難以跟上進度，亦有學生面對朋友移民，情緒受困擾。青協上月訪問三千六百名中學生，發現四成八學生自評壓力指數為高，較兩年前的四成微微上升，而學生壓力主要源於成績未如理想、功課繁重、沒有私人空間及應付頻密測驗或考試等。青協憂慮情況會影響學生健康，建議校方應建立「求助不是弱者」的氛圍，鼓勵有需要學生主動尋求協助。



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