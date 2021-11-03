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消委會停辦「消費新聞獎」

2021-11-03 列印
　　消委會一直與記協及攝記協合辦「消費新聞獎」，但消委會決定暫停有關活動，以作全面檢視，待檢視工作完成後，再以全新面貌舉辦。記協則對消委會單方面決定停辦感到失望。

記協表示失望



　　消委會表示，傳媒近年不論線上、線下均迅速發展，消委會透過傳媒協作的活動，包括「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」，在內容和形式上需與時並進，因此決定全面檢視相關活動形式，暫停舉辦活動，重新制定長遠計劃，待檢視工作完成後，以全新面貌與大眾會面​。

　　由二○○一年至今，消委會、記協及攝記協聯合舉辦「消費報道獎」，今年八月三十一日已舉辦第二十一屆頒獎禮。

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