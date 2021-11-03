二十九歲女保險經紀於三年前在三十七歲男客戶家中，疑喝下混入安眠藥的啤酒後失去意識而遭對方強姦。男被告在高等法院否認強姦罪，高等法院昨天經陪審員退庭商議六小時，以五比二裁定被告罪名不成立。案情指，男被告林劍峰被控在一八年八月二十九日於家中強姦X。X曾出庭作供稱，辯方盤問她時指出其最初利用微信軟件的隨機添加好友功能認識被告，並向被告提出援交，被告問X是否意指「上牀搞嘢」，X當時指：「係呀，都係各取所需，玩完就算」。X聽到辯方所說，隨即情緒激動地反駁：「我向佢提出？我無講過喎！你係咪老屈呀！」辯方重提案發時X聲稱自己回復意識後，發現自己全裸在被告牀上與被告性交，X描述指：「我一醒，佢個生殖器官已經喺我身體入面呀！成件事發生緊呀！」，而X形容自己醒來後全身無力，「好攰」、「好暈」、「好亂」、「好驚」，然後問被告：「點解會咁？」辯方質疑X當時為何不推開被告或大聲叫喊，X則指：「推開無可能囉！我都唔熟悉o依個人！我點知佢有無暴力傾向！」X堅決不同意案發時為雙方同意的性行為，X指完事後她到浴室沖洗乾淨便離開單位。辯方遂在庭上播放案發時被告與X性交的三段短片，X在片中說道：「我想問我男朋友會唔會join到我哋o依個遊戲呀？」被告及後問X：「你今晚喺度瞓好唔好？咁我哋Hea到幾點返去？」X回答說：「無所謂」。被告再問X：「仲有無下次？」X即回答：「無呀！」高院陪審員昨早退庭商議六小時之後，以五比二裁定被告罪名不成立。