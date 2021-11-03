﻿半年前接種疫苗仍有保護效果嗎？

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃由今年二月二十六日正式展開，已經超過六成人接種了第二劑疫苗，看似提高了社區安全，但原來第一輪的參與人士已經接種疫苗二百多天了，半年前接種的疫苗對我們仍有保護效果嗎？接種疫苗便百病不侵？最近香港疫情緩和，但全球疫情未止，間中仍有零星的輸入個案。隨着學校逐步復課，公司取消在家工作的模式，外傭來港工作，一家老小都增加了外出的機會，所以很多人都選擇接種疫苗。有合資格的成年人早在半年已接種疫苗，而最近政府亦鼓勵學生和長者接種，但接種者的抗體水平會隨着時間逐漸下降，仍有互相染疫的風險，所以接種者仍要做足防疫措施。抗體數量逐漸減少？接種疫苗人士並不代表可以一勞永逸、百病不侵，疫苗的抗體反應因人而異，亦因疫苗而異，所以接種兩劑疫苗後，每個人的抗體水平亦不一樣。有研究調查2,653名沒有曾經受感染新冠肺炎而接種兩劑復必泰疫苗的人士，以及4,361名新冠肺炎的康復者，結果顯示第二次接種疫苗後，接種者的冠狀病毒IgG抗體濃度更高，高於恢復期的患者。故此，曾受感染而康復的患者與未曾受感染而接種疫苗的人士相比，抗體水平大有分別。不說不知，接種疫苗並不代表永久有免疫效用，接種6個月後抗體水平更有可能下降至極低水平。由於接種者在接種第二劑疫苗後的四至六星期左右身體便會產生抗體，雖然抗體水平會較高，但隨後每個月最多下降40%的抗體濃度，曾受感染的患者原本的抗體水平並不高，而在康復期間每個月更會持續下降大約5%。接種復必泰疫苗的人士在6個月後，有部分測試者的抗體水平低於平均數和中位數，而新冠肺炎的康復者感染9個月後，亦有測試者的抗體低於免疫水平。定期檢測免疫能力？接種者體內的抗體水平會隨着時間的推移而減少，所以應定期做檢測而多了解自身的抗體水平，並考慮自身工作學習環境而加強防疫措施。由於大多數人士在接種疫苗2至3周後，身體才會產生一定的抗體反應，所以建議接種疫苗2至3周後應進行抗體檢測，分析疫苗的抗體反應水平，然後可以在接種疫苗後6個月再進行檢測，評估抗體的衰減情況。Abbott SARS-CoV-2 lgGⅡ定量抗體測試可檢查到已接種疫苗人士身體是否產生抗體，並得悉現時的抗體水平，以便醫生臨床判斷免疫能力，所以定期進行抗體檢測可以有效監察自身的狀況。緊守防疫措施1.戴口罩2.定期洗手搓手3.保持社交距離Abbott SARS-CoV-2 lgGⅡ簡單化驗3步驟1.接種疫苗第二劑四至六星期後，聯絡家庭醫生安排檢測。2.由專業醫護人員進行抽血化驗。3.數日內得知結果，由家庭醫生作解說，並作出抗疫建議。