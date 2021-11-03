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霍啟剛參選體演文出界推動體育產業

2021-11-03 列印
霍啟剛參選體演文出界推動體育產業
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　　港協暨奧委會副會長霍啟剛昨日報名參選「體育、演藝、文化及出版界」。霍啟剛表示，《香港國安法》及完善選舉制度落成，見到香港重新出發，形容今年選舉情況不再如去年般，是政治立場的鬥爭和對壘，而是靠能力取勝。他認為，未來議會工作挑戰更大，議員要顯示自己的能力，看能否幫業界發展。他直言，希望自己能「摺高手袖做啲嘢」，包括推動政府推出政策，吸引商界等界別參與體育文化工作，例如設投資體育及文化項目的稅務優惠；政府亦可為出版界增設類似「電影發展基金」的「出版發展基金」。



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