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沙田前區議員 籲抵制立法會選舉

2021-11-03 列印
　　沙田前區議員丘文俊周日於公開發文向市民呼籲「全民杯葛抵制立法會選舉」。據了解，曾協辦民主派初選票站的前沙田區議員丘文俊，七月「流亡」英國，他不時在社交平台發表激進言論批評政府。上周日，丘鼓吹「全民杯葛抵制立法會選舉、不投票、不參選」，並指選舉為「偽選舉」。

　　有市民認為丘文俊行為賣國賣港，危害國家安全，猶如「走狗」、「賣國賊」，故昨早十一時許，三男一女手持譴責標語及橫幅，高呼口號，自發前往警總請願，要求依法嚴處丘文俊，並向警方遞交請願信。



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