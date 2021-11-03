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深坑換渠大石滾落 兩工人被壓傷

2021-11-03 列印
■深坑內滿佈鋼根，泥石混雜。
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　　荃灣發生工業意外，有工人於深坑進行換渠工作時，一塊大石疑因泥石鬆脫突然滾下，兩名工人反應不及，胸口被壓，另有二人在救人時，傷及手部，四人同送院治理，幸無大礙。

　　昨早九時許，四十九歲姓林的男工人與四十二歲姓鄭男工人，於福來里一地盤進行更換污水渠管工程，當時兩人站於近三米高的深坑工作，深坑內鋼根滿佈，泥石混雜。期間近泥坑邊緣的泥石懷疑鬆脫，繼而一塊體積約為半米乘半米乘一米的石頭突然滾下，下方兩名工人疑走避不及，慘被大石壓中，動彈不得，神色痛苦。



　　兩名外判工人見狀，欲搬起大石救人，最終不慎割傷手部。據了解，意外發生後渠務署已即時停止該工程合約內的所有工程，確保工地安全，才安排復工。

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