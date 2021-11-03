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清潔工遭車廠工程車撞斃

2021-11-03 列印
清潔工遭車廠工程車撞斃
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　　車輛盲點致意外！新巴車廠內有工程車疑未有留意有人從柱旁經過，轉彎駛出，不慎撞及清潔女工，事主送院搶救，惜返魂乏術。

　　昨晚六時許，柴灣創富道新巴車廠內發生奪命意外。據悉，一名中年清潔女工行經上址時，突然從石柱後步出。當時有一輛工程車駛至，惟由於車身高，加上旁邊有石柱阻擋，司機視野疑受影響，未有留意女工步出，向右扭軚轉彎從巴士站駛出，當司機察覺有人在前已收掣不及，前輪撞及女工，並輾過其腳部。



　　有人目睹意外報警求助，救援人員到場將女工送院搶救，惟其後證實不治。匯達交通發言人表示，對於有受聘於寶聯環衛服務有限公司的清潔工在創富車廠遇意外後，不幸離世深感哀痛，又指會全力配合警方調查是次事故。

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