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美股中段升106點

2021-11-03 列印
　　聯儲局將在香港時間周四（四日）凌晨，公佈議息結果及「收水」步伐，外圍股市觀望氣氛濃厚。杜指中段報三六○二○點，升一百零六點；納指則報一五六三三點，升三十七點。滙控美國預託證券價格見四十七點零三港元，跌零點○二港元；騰訊則見四百五十五點○二港元，跌八點九八港元。



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