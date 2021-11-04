出動填表程式 網上極速霸位 電子排隊黨 收2500元搶外傭檢疫房

新受聘外傭來港後，須先入住隔離營或隔離酒店檢疫，但房間嚴重不足，出現爭崩頭現象。本報發現，電子排隊黨橫行，稱可代客快速申請「檢疫房」，每次收費二千五百元，並強調「不成功不收費」。有電腦專家透露，只要編寫軟件程式，設定時間，當政府網站開放申請，軟件可以即時進入，自動填表，比人手快得多。有外傭中介公司稱，即使安排三十名職員即時填表，僅搶得八間房，認為供應不足。新女傭來港，須入住荃灣絲麗酒店、青衣華逸酒店或竹篙灣檢疫中心，完成二十一天隔離並證明沒染疫。由於檢疫房間太少，等外傭的僱主太多，房間一直供不應求。網上排隊黨看準僱主需求，收費代為申請房間，自誇成功率高。記者發現一個提供大嶼山交通證申請的平台，稱可代客申請竹篙灣檢疫房間，每次索價二千五百元，成功才付款，並叫記者提供外傭國籍、姓名和護照號碼，以及將會入住日期。不少市民投訴政府每次在網上開放申請檢疫房，不久即被搶光，原來與電子排隊黨出沒有關。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，的確有程式員懂得編寫自動填表軟件，達到快速申請的目的，例如掃演唱會門票。有電子排隊黨去搶外傭房間，並不出奇。方說，編寫這種軟件，並不困難，程式員先了解相關登記網頁的設定，須填寫甚麼資料，如人名和選擇日期等，再編寫程式軟件配合，「很多購物網站的表格，都有記錄資料功能，他們就是利用這個原理去編寫程式。」方指，程式完成後，他們會事先填好所有資料，到申請時間開始，軟件就會自動快速登入系統，自動登記，「一定比人手輸入快得多。」他說，這種程式可以同時替多人登記，「要視乎設定同時開多少個瀏覽器，如設定一同開啟一百個，等於同時幫一百個人申請。」外傭公司30人搶得八間房香港僱傭代理協會主席張結民不滿檢疫房難申請，以其公司為例，正有三百多名外傭等候來港，早前青衣華逸酒店房間接受登記時，他動員三十名職員搶房，「一分鐘，所有房間預訂爆滿，我這麼多人，只訂到八間。」他估計約有七千名外傭，因僱主不能搶到檢疫房間，未能來港，「來港外傭需求很大，但房間遠遠不足夠，希望政府盡快增加酒店房間數目。」