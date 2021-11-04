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炒賣隔離房 或觸犯盜竊罪

2021-11-04 列印
　　收費代客訂隔離房，是否違法？大律師陸偉雄表示，這些房間是給外傭使用，原則上應由僱主或外傭中介登記預約，如果其他不是這兩個身份的人去預訂，然後再出售配額，或觸犯盜竊罪，可判監禁十四年。另外，如果是集團式經營，亦有可能觸犯串謀詐騙等罪，同樣可監禁十四年。

　　不過，陸指出，如果事前獲得僱主等人授權預訂，這個行為就沒問題，「就等於老人家去到街市不懂用安心出行，長者同意下由其他人代他掃二維碼，這樣沒問題。」



　　立法會議員陳克勤指出，給新外傭隔離的房間難以預訂，政府應增加酒店數目，「如果能夠快些疏導來港外傭，對很多有需要的市民都很方便。」他說，有女街坊因為外傭未能來港而要辭工。他促請政府開放更多隔離房，如使用麥理浩夫人渡假村，以紓緩供不應求問題。
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