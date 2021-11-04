兒童遊樂場 推介 攀爬設施+可愛造型｜親子好去處

正在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國全球氣候變化高峰會議的美國總統拜登，於周二晚記者會上稱，他不擔心美、中之間會意外觸發武裝衝突。他繼續向中國國家主席習近平傳送訊息：「兩國關係是競爭，而不是衝突」。但拜登在氣候問題向中國和俄羅斯發炮，批評中、俄領袖不出席這次氣候峰會，是犯了「一個大錯誤」。 在記者會上，拜登回答提問時說：「我是否擔心（美國）與中國爆發武裝衝突？或者發生其他意外？不，我不擔心。」他說，稍後與習近平進行視像峰會時，會繼續清晰地告訴習近平：美、中關係是「競爭」，不是「衝突」。中、美兩國仍未公佈兩位領袖舉行視像峰會的具體日期。 拜登說，全球氣候變化是「大問題」，但中國「走開...

2021-11-04