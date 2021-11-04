免疫力弱高風險及長者 ﻿﻿﻿明起可預約打第三針﻿

政府由下周四起，優先為六十歲或以上長者、免疫力弱病人及較高感染風險人士，接種第三劑新冠疫苗，涉一百八十六萬人，明早九時起網上開始預約。當局表示，目前只有一成五的八十歲以上長者接種疫苗，呼籲尚未接種的人士盡早打針。政府公佈，獲優先安排接種第三劑疫苗的組別，包括免疫力弱病人，如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者等，他們應在接種第二針後最少四星期接種。已接種兩劑科興疫苗並有較高感染風險的人士，包括六十歲或以上長者、醫護人員、長期病患者及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病的員工，如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員，應在接種第二針後最少半年接種。至於接種了兩劑復必泰的十八歲或以上人士，若屬於較高風險群組，亦可優先打第三針。新冠康復者亦可在第一劑疫苗後半年，諮詢醫生後接種第二劑。其他已接種兩劑科興疫苗的市民，如有特殊原因需要優先打針，如短期內前往海外高感染風險地區，可攜同機票前往社區疫苗接種中心，當局會視乎個別情況酌情處理。政府指，以上合資格人士明早九時起可網上預約接種時間及地點，專家建議第三劑接種復必泰疫苗可產生更好的免疫反應，但強調選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，也須注意溝復必泰針，反應或較大，故建議長期病患者就打針時間先諮詢醫生意見。優先接種組別料涉186萬人公務員事務局局長聶德權估計，優先接種組別涉及一百八十六萬人，當中六十歲或以上長者約佔九十二萬五千人，但當中仍有人接種第二劑後未夠半年。政府採購的七百五十萬劑復必泰疫苗已全數運抵香港，目前尚有一百七十萬劑存貨，當局會監測疫苗需求，有需要會向藥廠額外購買疫苗。本港第一劑新冠疫苗接種率為近六成九，食衞局局長陳肇始強調，長者在疫情中是最脆弱的一群，但目前只有一成五的八十歲以上長者打針，政府會繼續鼓勵及便利長者打針。