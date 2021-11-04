「小鐵漢」重返校園 老師同學製「打氣卡」

患先天心臟病嘅四歲男童Kansas，無畏戰病魔，被稱為「小鐵漢」，經六次心臟手術和術後肺炎，其中首五次手術都為主診醫生羅冠中操刀，雖然醫生本計劃要移民離開醫管局，但亦在移民前提早為Kansas做手術，令Kansas可「戰勝回歸」。Kansas早前出院返回家中，前日重返校園，小鐵漢媽媽分享指，老師及同學仔製作「打氣卡」為兒子打氣，令媽媽「當下眼濕濕」。Kansas媽媽在社交平台發文指，兒子前日再次穿上整齊校服，重返校園，與老師見面時，老師沒有給大堆功課，而是關心Kansas的身體，以及了解他上課須注意事項，令媽媽非常窩心。她透露，兒子暫時不上體育課，轉為看書或畫畫。她坦言，怕兒子失落，亦有向他解釋原因，但Kansas回答：「我知道，驚『chok』親，整親呀嘛」。不少網民都為小鐵漢重返校園而感到高興，大讚小鐵漢「叻仔」，紛紛留言希望小鐵漢開心愉快返學，日後都可以一直健健康康。