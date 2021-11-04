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大馬進口烏賊片樣本新冠檢測呈陽性

2021-11-04 列印
　　食安中心昨天表示，前天從一批三百九十箱（約三千一百公斤）由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共十二個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測，結果一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面。食安中心指進口商已將涉事批次的烏賊片全部銷毀，中心亦會加強對同類產品檢測。

　　有傳媒報道，當局會研究在機場離境層及抵港層各劃出兩個區域，分隔內地和國際航班旅客，期望能避免交叉感染，亦為將來與內地通關作準備。



　　另外，本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，均已接種新冠疫苗，患者均帶有變異病毒株。其中一名六十二歲男患者於上月十六日往英國，周一返抵香港，檢測結果呈陽性。病人居住在薄扶林碧瑤灣二十一座，在跑馬地香港足球會工作，相關地點已納入強檢。

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