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內地增93本土病例 石家莊高官被免職

2021-11-04 列印
　　內地前天新增九十三宗新冠肺炎本地個案，黑龍江佔三十五宗，河北及甘肅各佔十四宗，其餘個案分別來自北京、內蒙古、重慶、青海、江西、雲南、寧夏及四川。

　　同時，河北石家莊市深澤縣第二輪核酸檢測中，有十九宗初步陽性個案。石家莊市通報，深澤縣副縣長因對疫情處置不力被停職，縣衞健局局長、大橋頭鎮黨委書記等人亦被免職。



　　中國工程院院士鍾南山昨天表示，本輪本地疫情擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，現在估計距離疫情的高峰還有一段時間，但是不會太長，料一個月基本可以控制。

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