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美五至十一歲童 可接種輝瑞疫苗

2021-11-04 列印
　　美國疾病控制及預防中心正式批准，向五至十一歲兒童接種輝瑞新冠疫苗，最快當地周三開始為全國二千八百萬名兒童接種。食品及藥物管理局上周五授權，為五至十一歲兒童接種輝瑞疫苗，劑量是青少年和成人注射量的三分之一。

　　另外，南韓單日再多二千六百多人確診新冠肺炎，較前一天大幅增加超過一千宗，亦是歷來單日第四高。韓聯社報道，南韓本月一日啟動首階段的「與病毒共存」模式，放寬防疫限制，加上上周五起連續三日的萬聖節活動，預計影響將在本周逐漸顯現。



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