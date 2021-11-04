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儲局月底開始「收水」

2021-11-04 列印
　　美聯儲今晨宣佈利率維持不變，公開市場委員會在會後聲明中表示，將在「本月稍後時候」開始縮減購債規模。 在此過程中，美聯儲目前每月購買的金額為一千二百億美元，每個月將減少一百五十億美元，分別為一百億美元的美國國債和五十億美元的抵押貸款支持證券。

　　在聯儲局啟動逐步縮減買債規模程序後，美股中段跌六十三點，報三五九八九點。標普指數跌百分之零點零五，至四六三三點。納斯達克指數則升三十九點，至一五六八九點。

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