M+博物館周五起可網上預約參觀

西九文化區M+博物館將於下周五，正式開放予公眾參觀，館方昨宣佈，所有訪客首年可免費參觀，公眾可於本周五上午十時起，於在網上或透過「西九文化區」手機應用程式，預約參觀博物館及參加免費開幕節目，屆時亦可開始預約開幕後首兩周的參觀時段。館方表示，因應防疫要求，館內同一時間的參觀人數上限為六千人，而由於開幕初期參觀人數較多，強烈建議訪客到訪前預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻，才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客，何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。至於六歲或以下的小童則毋須預約，可隨同已預約人士進場。