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爆竊避追截變「蜘蛛人」 疑韋家幫兩成員被捕

2021-11-04 列印
■竊賊為逃避追截，化身「蜘蛛人」。
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　　兩男子於淺水灣道住宅企圖爆竊，警方接報隨即趕至，有人為逃避截，化身「蜘蛛人」沿外牆水渠往上爬，惟最終被捕。據悉，被捕二人均為內地人，其中有人疑是廣西爆竊集團「韋家幫」成員，偷渡來港犯案。

　　昨凌晨一時許，淺水灣道詩禮花園有保安員發現，兩名可疑人士潛入屋苑，遂報案求助。警方到場，相信疑犯仍未離開該屋苑，故封鎖出入口展開圍捕。期間發現有疑犯於大廈外牆爬渠企圖逃走，險象環生，男子繼續往上爬，警急召人員到場戒備，最終發現兩疑犯匿藏於兩單位內，將他們拘捕。



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