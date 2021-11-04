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樂齡科技博覽 試玩科技運動

2021-11-04 列印
　　本港人口持續高齡化，便利長者生活更顯重要。一連四日的「樂齡科技博覽暨高峰會」，昨天起在會展舉行，出席的勞福局局長羅致光和社會服務聯會主席陳智思更落場試玩輪椅籃球，同場較量。今屆「樂齡科技博覽暨高峰會」設有四大主題館，展出六百多項樂齡科技產品，以應對人口高齡化。羅致光指人口急速高齡化為醫療系統及安老服務供應帶來極大挑戰，樂齡科技是其中一個關鍵應對策略。



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