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明年年宵市場不設乾貨攤

2021-11-04 列印
　　食環署昨天公佈，明年農曆年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播風險。攤位將由下周一起分批公開競投，競投底價會繼續凍結於去年水平，即二○一九年競投底價的一半，由三百二十元至五千四百四十元不等。

　　年宵市場會由明年一月二十六日至二月一日，一連七天在十五個地點舉行。政府會執行各種防疫措施，攤位工作人員須已完成接種新冠疫苗，並在年宵市場開始前四十八小時內做核酸檢測。



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