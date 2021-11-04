律師蕭思江入稟 要求控告陳同佳謀殺

港人民權民生黨主席律師蕭思江日前透過其律師事務所入稟高等法院，指台灣潘曉穎命案殺人疑犯陳同佳，因洗黑錢罪刑滿出獄後，聲稱會赴台自首但至今仍未實行。蕭指雖然命案在台灣發生，但由於女死者是香港市民，認為香港對案件有司法管轄權，希望法庭裁定律政司司長有權在香港以謀殺罪控告陳同佳。原告為營運港人民權民生黨的華孝有限公司，原告強烈要求陳同佳承認謀殺罪，但由於台灣的刑罰體系包含死刑，故認為陳同佳為了自己着想，在香港被定罪會比在台灣被定罪更好。原告指，律政司司長常稱由於命案於台灣發生，而非香港境內發生，故香港沒有司法管轄權以控告陳同佳謀殺罪。但原告認為，由於女死者在罪行發生時是香港市民，認為香港對此有司法管轄權，向陳同佳控以謀殺罪。