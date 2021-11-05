貝澳流浪家族父子爭做揸弗人 狂牛衝行人路 殃及10學童

大嶼山貝澳一個牛家族發生內訌，忤逆水牛子霸佔老牛王的江山，驅逐牛父離開牛群。體型魁梧的兩牛父子，昨日在馬路上展開追逐戰，並衝向一批學童，令十人倒地，其中一名八歲外籍女童一度昏迷，其後無恙。昨早九時許，貝澳發生大水牛撞人事件！事發時，一間國際學校師生正在貝澳野外考察，各人行經貝澳公共停車場時，後方突然有兩隻大水牛衝來，其中兩人被撞中，其餘學生閃避期間倒地。有駛經車輛拍下事發經過，從片段可見，兩隻大水牛在馬路上追逐，司機見狀紛煞車減速，免生意外。其後，兩隻大水牛衝上行人路，繼續追逐，未幾衝向前面一批學生，當中十人於閃避期間，疑被撞倒及跌傷。有教職員見狀，趕至協助，安撫學童，並急忙報案求助。警方及救護員接報到場，將兩男一女學童送院治理，其中一名八歲外籍女童腹部受傷，一度昏迷，三人送院治理後，情況穩定。關注牛群多年、人稱「牛媽」的梁韶華指，事件中的兩隻大水牛，一隻是老水牛「孤獨精」，另一隻是其兒子「大眼仔」。「孤獨精」已是二十二至二十三歲高齡，曾為牛群的「牛王」，稱霸十年，但牠上一次打架時被三隻惡犬咬傷睾丸，須接受絕育手術，並在梅窩隱居近四個月。「孤獨精」前日返回貝澳，向已晉升新牛王的「大眼仔」下戰書，圖東山再起，但力不從心，遭牛子驅趕，兩頭牛在追逐過程中，意外傷及學童。牛王一夫多妻 驅趕其他公牛梁韶華指，發生家暴後，牛父子情緒回復平靜，各自在附近徘徊。大嶼山愛護水牛協會主席何來向本報指，水牛行一夫多妻制，一般水牛群只容一隻「牛王」統領，亦只有「牛王」才有權交配，若有其他公牛接近，「牛王」會驅趕牠們。何來表示，水牛棲息於濕地，平時性格害羞內向，一般見人就避，過去十六年水牛傷人事件，十分罕見，約發生過三次。她批評政府對於保護野生動物，漠不關心，於保育區內砍伐樹木，賣地發展，引來車流及人流，令水牛棲息地減少，牠們難以遠離人群，才發生今次狂牛亂奔傷人的事件。