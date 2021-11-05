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遇流浪牛保持距離　切勿餵飼

2021-11-05 列印
■老牛王「孤獨精」。
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　　市民郊外遇上牛隻，倍感新鮮，靠近拍照。有戶外活動專家指，牛隻一般不會對人類造成威脅，惟市民遇見牛隻時，宜與牠們保持距離，避免餵飼。

　　山藝教練吳銨洋回應本報指，牛隻溫馴，一般看見人類，會主動讓開，不會主動襲擊，但人類作出較大動作，會驚動到牛隻，最好與牠們保持距離，給予牠們空間，在拍照時，避免開啟閃光燈，作出滋擾。他又指，部份市民會向牛隻餵飼包括餅乾等零食，但牛為食草動物，餵飼人類食品，或對牛隻身體造成不良影響。

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