本地連續二十七天新冠肺炎個案「清零」，各界期望與內地盡快「通關」，提振香港經濟。國務院港澳辦發言人指，香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態「清零」的目標，形容中港兩地恢復「通關」的工作正在有序推進。有傳媒引述內地衞生官員消息稱，港人最快可望於下月中旬起免隔離入境內地，但初期僅限於廣東省，並設配額及須使用健康碼。港澳辦：通關有序推進港澳辦發言人指，中央有關部門高度重視在疫情常態化防控下恢復中港兩地的「通關」問題，一直與特區政府保持密切溝通，深入交換意見，推動兩地防控措施的有效銜接。發言人指，注意到香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態清零目標。特別是近來特區政府因應全球疫情變化，不斷調整、完善防控措施和防控體系，進一步鞏固了外防輸入、內防反彈的成果。兩地的專家近日已再次舉行會議，聚焦防範疫情跨境傳播的一系列具體問題深入討論，取得許多共識。可以說，雙方正相向而行，兩地恢復通關的的工作正有序推進。特區政府指，周二曾與內地相關部門專家舉行視像交流會議，就特區政府在首次兩地對接會議後向內地提交的回饋意見和資料，作進一步討論及說明。特區政府形容，是次視像交流具建設性，正朝着通關的目的而行，並對推進盡快舉行第二次兩地對接會議有正面作用。特區政府會繼續以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，確保通關不會對內地帶來額外風險。有傳媒引述內地衞生官員的消息報道，中港的免隔離通關將設每日的配額，並要使用旅客健康碼系統，深圳將是唯一的通關口岸。初步試運行期間，旅客活動範圍會限制在廣東省之內，安排有望於下月中旬首輪試行。據悉，兩地專家預計下周將再次舉行線上會議，以敲定旅客追蹤機制及他們的風險等級分類細節。香港中小型企業聯合會會長麥美儀向本報說，有關免檢疫通關安排對中小企無疑是好消息，有八、九成香港商人都在廣東省設廠，限制在廣東省內活動、使用健康碼等要求是合理及可行的。