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129內地高校免試招DSE生 明年三月報名

2021-11-05 列印
■下學年將有一百二十九所內地高等院校參與文憑試收生計劃。
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　　國家教育部公佈，下一學年將有一百二十九所內地高等院校參與文憑試收生計劃，接受明年文憑試考生報讀。教育局歡迎安排，形容減輕本港學生的升學壓力，並鼓勵他們透過計劃到內地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌。

　　下學年參與文憑試收生計劃的內地高等院校，將增加至一百二十九所，分佈內地二十一個省、直轄市及一個自治區，包括北京大學等內地一流大學。教育局說，參與文憑試收生計劃的內地高等院校，依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學額外應考內地聯招試，減輕壓力。有意參加二○二二/二三學年文憑試收生計劃的學生，可於明年三月一日至三十一日期間，登入指定網站報名，然後於四月十日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於四月三十日前繳交報名費，各參與文憑試收生計劃的內地院校，隨後可根據學生報考資料安排面試。院校將於明年七月底公佈錄取名單。



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