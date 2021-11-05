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美股中段跌121點

2021-11-05 列印
　　美國聯儲局公佈「收水」計劃之後，市場缺乏方向，美股三大指數個別發展。杜指中段報三六○三五點，跌一百二十一點；納指則報一五九○七點，升九十五點。滙控美國預託證券價格見四十五點二九港元，跌一點八六港元；騰訊則見四百七十二點一一港元，跌八點六九港元。



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