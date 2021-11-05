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港增七輸入個案 包括外傭及船員

2021-11-05 列印
　　本港昨天新增七宗新冠肺炎輸入個案，包括一名外傭及兩名船員，當中六宗帶有變異病毒株，其餘一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。另有少於五宗初步確診個案。

　　七名患者均曾接種兩劑新冠疫苗，其中來自印尼的外傭在機場的檢測結果呈陽性；兩名海員由印度經船隻到港，在船上採樣的檢測結果呈陽性。



　　另外，就有傳媒報道，香港國際機場將會分隔管理來往內地及其他地點的旅客，機組人員亦不會混合執勤，食衞局局長陳肇始承認正考慮相關安排，強調在外防輸入角度，機場屬高風險地點，故在機場需要作有效分隔。

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