Berkeley combines luxury with innovative in-home technology at Siena House, 250 City Road 英國著名發展商 Berkeley 呈獻

倫敦 Zone 1 豪華住宅 250 City Road 全新一期 Siena House時尚奢華與創新家居科技完美結合之典範英國著名發展商 Berkeley 所打造的豪宅項目 250 City Road 座落於 Islington，現推出最新一期 Siena House，提供優雅 1 房、2 房及 3 房住宅單位。結合精緻與無比便利的完美生活，每個住宅單位均設有 豪華室內裝潢、私人露台及頂級配套設備，包括最新智能家居系統 – 住客亦將享受一系列酒店式貼心 設施。單位面積由 549 平方呎至 1,185 平方呎，均採用多功能開放式戶型設計，以靈活配合各種生活方式， 突顯生活品味。廚房設計現代時尚，配備多功能 Miele 和 Siemens 電器包括酒櫃。所有睡房配備豪華地毯及裝有感應燈的定製衣櫃。兩房單位的主人房内配有浴缸或淋浴間，而三房單位的主人房及客睡房 内亦配有淋浴間。浴缸和淋浴間配備掛牆式鍍金水龍頭及鍍金置頂花灑；浴室還配備白色鋼製浴缸。預購買家可以為其廚房、浴室及睡房在三種室內配色方案中任意選擇；Nova 面板由白色和淺灰色色調 組合而成，Strada 則是醒目的藍灰色，而 Vida 就是兩者的和諧融合。每個單位均設露台或平台花園。三房單位有兩個寬敞的露台，其中一個可俯瞰即將建成的園景庭院，另 一個則可俯瞰項目中央的寧靜露天廣場、水景及花園。全新一期 Siena House 的每個單位均安裝英國知名品牌 Zuma，為一種調節聲音及氛圍燈光的高性能沉 浸式設備。Berkeley 營運總監 Brian McKenzie 表示：“250 City Road 位處倫敦科技城的中心位置，距 Old Street 僅數分鐘路程，大大啟發了我們設計的方向。我們都意識到智能家居的重要性，尤其是在過去的 18 個 月裡，我們的生活、工作及娛樂都圍繞於家中。除了在我們的園景花園和公共露天廣場提供免費 Wi-Fi 外，我們還很自豪能夠成為首個將 Zuma 安裝於住宅項目的發展商。”Zuma 的聲光設備可提供終極沉浸式體驗，沒有過多插頭、電線及插座，簡潔整齊。 Zuma 隱藏在天花板中，可以用於調節家中不同房間的燈光和聲音。不論是在浴室中營造猶如水療般放鬆的氛圍，或是連 接到 Peloton 以營造室內動感單車般活力十足的感覺，Zuma 都能完美地配合您的心情。Zuma 創始人兼首席執行長 Morten Warren 表示：“越來越多的豪宅買家希望他們的新物業採用最創新 的技術。Zuma 讓 Berkeley 的買家通過一個集成平台，同時享受高質音效、人性化照明及智能感測器之 便利。”項目設有一系列住客尊享設施，包括私人健身室、瑜伽室、閱讀室和私人電影院等，其中水療中心設備 齊全，包括一個 20 米長的游泳池、按摩浴池、治療室、桑拿及蒸汽室。24 小時禮賓服務為忙碌的住客 處理提供貼心幫助，而公共露天廣場設有 Wi-Fi，讓住戶可以隨時隨地享用互聯網。項目附近各式餐廳和酒吧雲集，250 City Road 的住戶可盡情任意挑選：如米芝蓮星級餐廳（Café Gascon, St John）； 知名餐廳（Sardine, Ceviche）以及倫敦不同著名酒吧等等。藝術愛好者會喜歡附 近的眾多畫廊，其中最近的是 Victoria Miro。而其他鄰近的主要設施包括：倫敦交響樂團的總部 St Luke’s 及一座經過修復的原始土耳其浴場 Ironmonger Row Baths。項目交通配套完善，步行 8 分鐘即可到達倫敦地鐵北線及英國全國鐵路 (National Rail) 的 Old Street 站， 乘坐火車前往國王十字 (King’s Cross)、倫敦橋或 Euston 大約 6 分鐘。 Crossrail 建成後，從附近 Farringdon 站乘坐 Crossrail 列車僅需 4 分鐘即可抵達 Bond Street，即可快捷地前往 West End 及其他 國際知名購物、文化和餐飲熱點。屆時，國際旅客乘 Crossrail 前往希斯路機場的時間亦只需 32 分鐘， 輕鬆方便。Siena House 一房豪華住宅單位售價由£790,000 起，展銷會將於 2021 年 11 月 6 日及 7 日(星期六及 日)，上午 11 時至下午 6 時，假座香港中環皇后大道中 15 號，置地廣場公爵大廈 30 樓 3001 室 Berkeley 寫字樓舉行。如欲了解物業詳情，請致電+852 2842 4472 或電郵 IRS@savills.com.hk 與第一 太平戴維斯，國際住宅物業銷售聯絡。