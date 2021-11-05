英俄疫情升溫 一日各逾四萬宗

歐洲的新冠疫情有升溫跡象，俄羅斯和英國新增確診數字，單日都超過四萬宗。而美國周三開始為全國二千八百萬名五至十一歲兒童接種新冠疫苗。歐洲疫情持續升溫，英俄兩國都新增逾四萬宗確診。英國單日錄得四萬一千宗確診個案，另有二百多人染疫死亡；俄羅斯周三新增四萬宗病例，是過去一周內第五次新增個案超過四萬宗，單日死亡人數一千一百八十九人，再創新高。法國周三也有一萬人感染，是九月中以來單日確診首次突破五位數。美國總統拜登強調會有足夠疫苗，在約兩萬個地點向兒童供應接種，形容是值得家長們欣慰的一天。