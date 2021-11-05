郵政署聘總務助理 檢查市民有否用「安心」

政府本月起要求市民進入政府大樓及設施時須掃描「安心出行」二維碼，郵政署招聘「總務助理」，負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」，入職條件只需中四學歷，時薪為七十二元，合約為期三個月。早前有審計署和入境處職員涉嫌使用虛假「安心出行」被捕，就他們會否很大機會失去工作，公務員事務局局長聶德權昨直指「當然啦」。聶德權昨到訪食環署南昌辦事處暨車房，因應市民使用「安心出行」向同事了解執行情況，對同事面對的挑戰表示理解，感謝他們迎難而上。另外，有網民指帶坐嬰兒車的小童到馬鞍山體育館，竟被要求展示小童未滿十二歲的身份證明文件，康文署指已提醒場地職員，十二歲以下兒童未能提供證明文件，可視乎情況予以放行。