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兩外賣員鐵騎遭車攔腰撞

2021-11-05 列印
■元朗Tesla私家車，疑衝燈「攔腰」撞向兩部電單車。
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　　元朗昨中午發生交通意外，一輛私家車「攔腰」先後撞向兩輛外賣電單車，其中一名外賣員被拋至半空後再倒地，外賣食品散落一地，電單車司機送院治理。警方調查是否有人不依照交通燈號指示行駛。

　　從有關車cam片段可見，一輛紅色Tesla私家車沿青山公路往博愛醫院方向行駛，駛至朗日路交界時，兩輛車上放有外賣平台外賣袋的電單車，根據交通燈從對面線右轉入朗日路。期間，該輛Tesla私家車疑衝燈「攔腰」撞向該兩部電單車，有外賣員被撞飛，拋至半空再倒地。兩名電單車男司機受傷，包括三十八歲外賣員指頸及背痛；另一名二十九歲外賣員則手腳擦傷。私家車女司機一度在場協助警方調查。



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